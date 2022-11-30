إنتاج أوبك ينخفض في تشرين الثاني بعد تعهدات خفض الإنتاج

لندن-سانا

تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في تشرين الثاني بعد أن تعهد تحالف (أوبك بلس) بتخفيضات كبيرة في الإنتاج لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية.

وذكرت “رويترز” أن أوبك أنتجت 29.01 مليون برميل يومياً هذا الشهر بانخفاض 710 آلاف برميل يومياً عن تشرين الأول الماضي، وكان إنتاجها في أيلول الأعلى لها منذ عام 2020.

ودعت (أوبك بلس) في قرارها لشهر تشرين الثاني إلى خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، منها نحو 1.27 مليون من المفترض أن تأتي من الدول العشر الأعضاء في أوبك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency