إيران تستدعي السفير الفرنسي لديها

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير الفرنسي في طهران نيكولا راش احتجاجاً على خلفية الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية ضد إيران.

وأدانت الخارجية الإيرانية التدخلات والتصريحات غير المقبولة التي أدلى بها وزير خارجية فرنسا في الجمعية الوطنية الفرنسية، ومصادقة الجمعية على القرار التدخلي بشأن التطورات في إيران مشددة على أن هذه التدخلات مرفوضة.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها الشديد لاستغلال حقوق الإنسان واتباع ازدواجية المعايير حيال هذه الحقوق من قبل فرنسا وبعض الدول الأوروبية داعية إلى أن تتجنب هذه الدول السلوك الخاطئ الذي يخالف وينتهك مبدأ السيادة الوطنية للدول المستقلة في القانون الدولي، وأن تصحح نهجها.

كما أكدت الخارجية أن هذه الدول ومن خلال اللجوء إلى الأساليب الأحادية والقسرية التي تتعارض مع حقوق الشعوب تفتقر إلى أي كفاءة ومؤهل لطرح موضوع حقوق الإنسان.