غروشكو: نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا سيؤدي لتدهور أمن الحلف

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو اليوم أن نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا سيؤدي لتدهور أمن الحلف نفسه.

ونقلت وكالة تاس عن غروشكو قوله: إنه “بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سينشر الحلف قوات إضافية على أراضيهما، وستدخلان في نظام دفاعي موحد، وتصبحان جزءاً من التخطيط الدفاعي لحلف الناتو”.

وأوضح غروشكو أن “أعضاء الناتو سيجبروهما على قبول وحدات أجنبية على أراضيهما ونشر قوات إضافية، ما سيؤدي إلى تدهور الأمن العسكري وحلف الأطلسي نفسه، ويخلق مخاطر إضافية له”، مشدداً على أن “الأثر السلبي سيؤثر ليس على حالة الأمن الأوروبي فحسب بل على الأمن الإقليمي في الشمال”.

وحول موقف روسيا حيال ذلك قال غروشكو: “سندرس الإجراءات الممكنة لضمان مصالح الدفاع والأمن تبعاً لما سيحدث على الأرض”.

ولفت غروشكو إلى أن “فنلندا والسويد تتحولان الآن من رموز لعدم الانحياز العسكري إلى محيط للناتو وهذا أمر مؤسف”.

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