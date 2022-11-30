مسؤول روسي: الولايات المتحدة تحاول التنافس مع روسيا في عقد قمم مع أفريقيا

موسكو-سانا

أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أوزيروف أن الولايات المتحدة تحاول التنافس مع روسيا في عقد قمم بمشاركة زعماء أفريقيا، لكن موسكو لديها ميزات عديدة.

ونقلت سبوتنيك عن أوزيروف قوله اليوم خلال مؤتمر الجوانب العملية للتعاون مع الدول الأفريقية في الظروف الجديدة، استعداداً للقمة الثانية الروسية الأفريقية في تموز المقبل: “إنه في الفترة من الـ 12 إلى الـ15 من كانون الأول المقبل ستعقد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، حيث يحاول الأمريكيون بوضوح تجاوز قمة سوتشي عام 2019 لكن من الواضح أنهم سيكونون في نوع من المنافسة معنا”.

وأشار أوزيروف إلى أنه سيحضر القمة في أمريكا 49 مشاركاً إلا أن القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في سوتشي حضرتها جميع دول القارة، وعددها 55 دولة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن التعاون مع الدول الأفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.

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