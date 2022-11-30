طعمة: قرار تخفيض كميات المازوت والبنزين أتى لتأمين الاحتياجات للخدمات الأساسية

دمشق-سانا

قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة: إن قرار تخفيض الكميات المخصصة للسيارات الحكومية السياحية بنسبة 40 بالمئة أتى لتأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية، من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطن.

وأضاف طعمة خلال لقاء مع قناة السورية اليوم: إن أزمة المحروقات لم تكن بين ليلة وضحاها بل هي مستمرة، والحكومة تعمل على معالجتها منذ أكثر من 50 يوماً بالاستفادة من المخزون الذي تم تجميعه خلال الفترة الماضية.

وقال طعمة: إن الحكومة تعمل على منحيين، أولهما ترشيدي والآخر المتابعة والتنسيق من أجل إعادة انتظام التوريدات كما كانت سابقاً، مشيراً إلى أنه لم يكن أبداً في سورية خلال المرحلة السابقة كفاية إلى حد يسمح لها بتكوين مخزون استراتيجي بحيث تلبي فيه الانقطاعات لفترة طويلة إذ كان ما يوّرد منها هو حسب الحاجة فقط.

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