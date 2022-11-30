زاخاروفا: الغرب يحاول جر مولدوفا إلى الحملة المناهضة لروسيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يستخدم سيناريو مشابها للحملة الأوكرانية، لجر جمهورية مولدوفا بنشاط إلى الحملة المعادية لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها للصحفيين اليوم: نلاحظ أن الغرب يواصل جذب مولدوفا بنشاط إلى الحملة المعادية لروسيا، مشيرة إلى أن السيناريو كان مشابهاً للسيناريو الذي تم تنفيذه في أوكرانيا.

ولفتت زاخاروفا إلى أن تطهير فضاء المعلومات عن الآراء المرفوضة والوضع السياسي المحايد والتقارب مع حلف الناتو هي أمور بيد الساسة أنفسهم الذين تلقوا التغذية من الغرب.

وكان البرلمان المولدوفي صدق الخميس الماضي على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين مولدوفا والحكومة الأمريكية، والتي ستتلقى الحكومة المولدوفية من خلالها مساعدة تقدر بنحو 19 مليوناً و500 ألف دولار أمريكي.

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