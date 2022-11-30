يبدأ تسليمها في الـ 5 من الشهر القادم… أكثر من 45 مليار ليرة قيمة تعويضات المسرحين من خدمة العلم

دمشق-سانا

كشف مدير الشؤون المالية في المؤسسة السورية للبريد فادي راضي أن عدد المسرحين من خدمة العلم الإلزامية الذين وردت بياناتهم إلى المؤسسة لتسليمهم تعويضات نهاية الخدمة، بلغ 17943 مسرحاً، وبقيمة مالية تجاوزت الـ 45 ملياراً و500 مليون ليرة سورية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بين راضي أن المؤسسة أنهت الاستعدادات بالتنسيق مع الإدارة المالية للجيش والقوات المسلحة للبدء بتسليم التعويضات للمسرحين بتاريخ الـ 1 من أيلول وحتى الـ 1 من تشرين الأول الماضيين، حيث أعلنت أمس أن ذلك سيبدأ اعتباراً من الـ 5 من الشهر القادم، مشيراً إلى أن دفع التعويضات عن طريق المؤسسة يخفف الكثير من أعباء السفر ويسهل الاستلام عبر مكاتب البريد بالمحافظات البالغ عددها 80 مكتباً ومركزاً.

وأكد راضي أن تسليم التعويضات يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباح الاثنين القادم وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستمر يومياً عدا أيام العطل الرسمية، لإتاحة الاستفادة من هذه الخدمة للمسرحين كافة، مشيراً إلى أن التسليم يكون للمستفيد شخصياً عبر إحضار شهادة تأدية الخدمة والبطاقة الشخصية وفي حال عدم وجود البطاقة يستعاض عنها بإخراج قيد مدني، وفي حال عدم وجود شهادة الخدمة يستعاض عنها بدفتر خدمة العلم.

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