اللجنة العليا لشؤون الكنائس تطالب بوقف استباحة الدم الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية، التي ترتكبها قواته بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية لهم.

وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالة وفا أن الشعب الفلسطيني يتعرض في مختلف المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية لعدوان يستهدف أرواح أبنائه كما حصل بالأمس، حيث اغتالت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بدم بارد.

وبينت اللجنة أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياً هي ليست ضد الفلسطينيين فحسب، بل ضد الإنسانية جمعاء، لافتة إلى أن عمليات قتل الفلسطينيين التي تنفذها قواته على طول الأرض الفلسطينية يرافقها استمرار اقتحام المقدسات الإسلامية المسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من قبل جماعات المستوطنين، مشدداً على أنه لا يجوز استمرار الصمت الدولي حيالها.

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