الاحتلال يهدم منشآت زراعية جنوب نابلس ويجرف نحو 20 دونما شمال أريحا

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من المنشآت الزراعية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات قرية عقربا جنوب نابلس، وهدمت 10 منشآت زراعية.

إلى ذلك اقتحم نحو 20 مستوطناً برفقة عدد من الجرافات وبحماية قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين شرق قرية العوجا شمال مدينة أريحا، وجرفوا نحو 60 دونماً من أراضيها لتوسيع الاستيطان.

وهدمت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين خمسة منازل ومنشأتين زراعيتين، خلال اقتحامها مناطق عدة بالضفة الغربية.

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