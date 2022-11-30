مسؤول إيراني: طهران لديها الحق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أبو الفضل عمويي أن إيران لديها الحق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، كونها عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال عمويي في تصريح لقناة العالم اليوم: إنه لا قيود على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، بالنسبة التي تحتاجها إيران لأغراضها السلمية.

وأوضح عمويي أن قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الصادر عن مجلس الشورى يلزم الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها البلاد لأغراض سلمية.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق عن رفع مستوى التخصيب إلى 60 بالمئة في منشأة فوردو النووية.

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