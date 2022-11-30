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كوساتشوف: العالم يشهد فوضى أثارها الغرب دون تفكير

2022-11-30

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أنه لا يوجد حالياً أثر للتنمية المستدامة على المستوى العالمي، ولا يوجد حتى شبه نظام بل فوضى عالمية أثارها الغرب دون تفكير تستمد منها الولايات المتحدة فائدة مؤقتة ودون حلفاء بالفعل.

ونقلت سبوتنيك عن كوساتشوف قوله في منشور عبر حسابه على موقع تلغرام اليوم إنه “خلال سنوات عديدة وجهود متواصلة لواشنطن وحلفاء الناتو تم تحويل العولمة المزدهرة بشكل موضوعي ومفيد بشكل متساو لجميع المشاركين إلى شبه نظام عالمي قائم على القواعد الغربية” مشيراً إلى أن “العولمة التي يمكن أن تصبح محركاً حقيقياً للتنمية المستدامة للبشرية تتفكك وتتجمد”.

وأوضح كوساتشوف أن التنمية المستدامة للعالم التي ستحل محل الفوضى التي أثارها الغرب ستفيد روسيا والصين والحلفاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.

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