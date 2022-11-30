ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1752.95 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1768.20 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.23 دولاراً وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1007.75 دولارات، وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1855.25 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency