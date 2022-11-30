مسؤول أمريكي يكشف عن تحضير واشنطن لتزويد نظام كييف بأنظمة باتريوت

واشنطن-سانا

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الولايات المتحدة تنظر في جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي بما فيها أنظمة باتريوت .

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قوله أمس: إن ” الإدارة الأمريكية لا تدرس إمكانيات واشنطن فحسب بل وإمكانيات الحلفاء أيضاً، فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي”.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في الوقت الذي أعرب فيه مشرعون في الولايات المتحدة عن قلقهم من نفاد مخزونات الأسلحة مع إصرار البيت الأبيض على مواصلة عمليات تسليح النظام في كييف، وكشف مسؤول في حلف شمال الأطلسي ناتو أن أكثر من نصف دول الحلف قد استنفدت مخزوناتها من الأسلحة بشكل شبه كامل في أوكرانيا وأن 20 من أعضاء الحلف الثلاثين مرهقون للغاية من المساعدات العسكرية.

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