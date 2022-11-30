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مقتل عشرة إرهابيين خلال عملية عسكرية جنوب غرب باكستان

2022-11-30

إسلام آباد-سانا

قتل عشرة إرهابيين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وقال الجيش الباكستاني في بيان اليوم نقلته وكالة شينخوا: “إنه وبناء على معلومات استخبارية، وبينما كانت تقوم بإنشاء مواقع عزل بعد تحديد مكان لعدد من الإرهابيين يتراوح بين 12 و14 شخصاً، فتح الإرهابيون النار على القوات الباكستانية في منطقة هشاب بالإقليم، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل عشرة إرهابيين إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر”.

وأضاف البيان: إن الإرهابيين القتلى كانوا من المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في أعمال إرهابية طالت قوات الأمن والمدنيين.

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