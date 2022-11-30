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انكلترا تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022

2022-11-29

الدوحة-سانا

تأهل منتخب انكلترا إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الويلزي بثلاثة أهداف من دون رد بختام منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم لمونديال قطر 2022.

وسجل أهداف إنكلترا كل من اللاعبين ماركوس راشفورد في الدقيقة 50 و68 من عمر المباراة واللاعب فيل فودين في الدقيقة 51.

وتصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة الثانية برصيد 7 أهداف ليضرب موعداً مع المنتخب السنغالي ثاني المجموعة الأولى في ثمن النهائي بينما استقر رصيد ويلز عند نقطة واحدة في نهاية المجموعة.

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