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أخطاء في مختبر بريطاني لتحاليل كورونا تسبب حالات وفاة

2022-11-29

لندن-سانا

أكدت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنكلترا أن أخطاء في مختبر تحاليل تسببت في وفاة 20 شخصاً بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كوفيد 19 الإيجابية.

ونقلت رويترز عن تحقيق لوكالة الأمن الصحي البريطانية قولها: “إن مختبرات إمينزا في وسط إنكلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار، حيث قالت: إنها سلبية في حين إن الحالات كانت إيجابية وذلك بين يومي الثاني من أيلول والـ 12من تشرين الأول العام الماضي”.

ولدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

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