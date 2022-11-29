المركز المرجعي بالمشفى العسكري بحمص.. قراءة أكثر من 350 صورة ماموغرام يومياً لمستفيدات من حملة التقصي عن السرطان

حمص-سانا

يستقبل مشفى الشهيد عبد القادر شقفة العسكري في مدينة حمص جميع صور التصوير الشعاعي للثدي “ماموغرام” الواردة على شكل أقراص مضغوطة من المشافي الحكومية والعيادات الطبية المتنقلة والمراكز الطبية الخاصة المشاركة في الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حمص.

وذكر البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في منشور عبر صفحته على فيس بوك تأكيد الطبيب المختص بسام عبد الكريم العلي من المركز المرجعي في مشفى الشهيد عبد القادر شقفة العسكري أن مديرية صحة حمص هي الجهة المسؤولة عن إيصال الصور من المراكز المُشاركة في الحملة إلى مركز القراءة المرجعي في نهاية كل يوم عمل إذ يصله يومياً ما بين 350 إلى 400 قرص مضغوط يحمل صور الماموغرام للسيدات المستفيدات من الحملة لافتاً إلى أنه تتم قراءتها من قبل أطباء مختصين في التشخيص الشعاعي.

وكشف الدكتور العلي أن معظم نتائج الفحوصات سليمة بينما كشفت الكثير من صور التصوير الشعاعي للثدي وجود تكيسات أو كتل غدية ليفية وهي كتل حميدة مؤكداً أنه فور صدور النتائج يتم تسجيلها الكترونياً على نظام إدارة بيانات المستفيدين، وفي حال وجود حالات مشتبهة يقوم مركز المتابعة في مديرية الصحة بالتواصل مع السيدات لإعلامهن بالنتائج والترتيب معهن لحجز مواعيد لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية اللازمة لتأكيد أو نفي الإصابة.

ولفت الدكتور العلي إلى الإقبال الكبير للسيدات من جميع المناطق بالمحافظة على مراجعة المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة للاستفادة من الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان مما يدل على وعيهن بأهمية الكشف المبكر عن السرطان.

رشا المحرز

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