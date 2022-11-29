إعادة تشغيل منشأة توليد كهرباء السويدية في الحسكة جزئياً

الحسكة-سانا

عادت منشأة توليد كهرباء السويدية إلى الخدمة جزئياً بعد توقفها لأربعة أيام جراء العدوان التركي الذي طال بالقذائف معمل الغاز المغذي لها، وأدى إلى توقف ضخ الغاز باتجاه عنفات التوليد.

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن المنشأة عاودت توليد الطاقة الكهربائية بشكل جزئي عن طريق تشغيل عنفتين حيث يتم حالياً توليد كمية 30 ميغاواط ساعي من كمية تقارب 60 ميغاواط ساعي يتم إنتاجها من المنشأة في الأحوال الاعتيادية حيث لاتزال عنفتان خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات التركية وبانتظار إصلاحها وإدخالها الخدمة مجدداً.

وتعتمد محافظة الحسكة على مصدرين لتأمين الكهرباء الأول عن طريق سد الطبقة الفرات والثاني منشأة توليد السويدية حيث يتم توزيع الكهرباء القادمة منهما للمشتركين وفق برنامج تقنين محدد.

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