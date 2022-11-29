منتخبا هولندا والسنغال يبلغان دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم

الدوحة-سانا

تأهل منتخبا هولندا والسنغال إلى دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم بفوز الأول على منتخب قطر، والثاني على نظيره الاكوادوري على التوالي في ختام دور المجموعات.

وجاء تأهل هولندا بتصدرها المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت السنغال بحلولها بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب الاكوادور بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط فمنتخب قطر رابعاً وأخيراً بدون نقاط وقد ودعا البطولة.

ففي المباراة التي أقيمت على استاد البيت فاز منتخب هولندا على منتخب قطر بهدفين دون رد حيث بدأ المنتخب الهولندي بتهديد منافسه القطري مبكراً فأتيحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة الرابعة عبر دالي بليند الذي سدد كرة لكنها علت المرمى، وفي الدقيقة 26 هزت هولندا شباك قطر بهدف كودي غاكبو، وفي الدقيقة 50 سجل المنتخب الهولندي هدفه الثاني عبر فرانكي دي يونغ لتتوالى الهجمات القطرية بعد الهدفين، لكنها لم تفلح في تغيير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الهولندي بهدفين دون رد وعبوره الى دور الـ 16.

وعلى استاد خليفة الدولي حقق منتخب السنغال فوزاً ثميناً على نظيره الاكوادوري بهدفين مقابل هدف بعد محاولات هجومية بدأها في الدقيقة الثامنة من تسديدة بولاي ديا بعد انفراده بالحارس لكنها انحرفت عن المرمى وفي الدقيقة 44 تقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله إسماعيلا سار من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني اندفاعاً هجومياً كبيراً للمنتخب الاكوادوري بغية تعديل النتيجة، وتمكن من ذلك بواسطة لاعبه مويسيس كايسيدو في الدقيقة 68 إلا أن منتخب السنغال عاد ليتقدم مجدداً بهدف ثان أحرزه كاليدو كوليبالي في الدقيقة 70 ليعزز السنغال بعد ذلك من دفاعاته، وحافظ على تقدمه لينهي المباراة لمصلحته وبهدفين مقابل هدف واضعاً قدميه في الدور التالي من البطولة.

وانضم منتخبا هولندا والسنغال في دور الـ 16 للمونديال إلى منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال التي ضمنت تأهلها حتى الآن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency