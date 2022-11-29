موسكو: واشنطن تنتهج سلوكاً عدائياً معنا في جميع الاتجاهات

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتعامل مع روسيا بمستويات عالية من العدائية.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في قناتها على تيليغرام: “هناك مستويات عالية من العلاقات المسمومة والعداء من واشنطن وكجزء من الحرب الهجينة الشاملة التي شنت ضدنا فإن كل خطوة تقريباً تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا تخضع لرغبة مرضية لإلحاق الضرر ببلدنا في كل مكان وحيثما أمكنهم”.

وأضافت زاخاروفا: نتوقع جهودا صادقة من الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لعقد جلسة للجنة الاستشارية الثنائية في عام 2023 والعودة إلى التنفيذ الكامل لجميع بنود معاهدة ستارت، مشيرة إلى أن قرار روسيا تأجيل جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية المقرر عقدها في الفترة من الـ 29 من الجاري إلى الـ 6 من الشهر القادم في القاهرة اتخذ على المستوى السياسي آخذين في الاعتبار الوضع السلبي للغاية في العلاقات الروسية الأمريكية التي أنشأتها واشنطن والذي يستمر في التدهور.

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