حفل فني لفرقة برمايا في ثقافي القامشلي

الحسكة-سانا

أحيت فرقة برمايا للثقافة والفنون السريانية مساء اليوم حفلاً فنياً راقصاً في ثقافي القامشلي، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية التي يقدمها المركز.

وبينت رئيسة المركز الثقافي العربي بالقامشلي فائزة القادري في تصريح لمراسلة سانا أنه ضمن الاهتمام بالتراث المادي واللامادي لمديرية الثقافة في الحسكة أقيم اليوم حفل فني راقص قدمته فرقة برمايا للفنون الشعبية عكست من خلاله التراث الجزري الذي يعكس حضارة وثقافة المنطقة.

بدورها أشارت مدربة فرقة برمايا رمثا شمعون إلى أن الفرقة قدمت مجموعة من الفقرات الفنية التي تحمل تراثاً ورسالة حضارية عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة من الفن والتراث والجمال، لافتة إلى أن ما يميز الاحتفالية مشاركة الأطفال من أعضاء الفرقة الذين يعتبرون الفئة العمرية الأهم وهم من سينقلون رسالة ثقافية واجتماعية ويحملون تراث المنطقة في المستقبل.

وبينت شمعون أن اللوحات الفنية المقدمة جسدت آلهة الأرض والمطر “أورنينا”، مشيرة إلى أن فرقة برمايا منذ تأسيسها منذ ثلاثين عاماً حريصة على تقديم كل ما له علاقة بتراث المنطقة.

نوف الضمن

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