في اليوم العالمي للسكري… نشاط توعوي في طرطوس

طرطوس-سانا

أقامت مديرية الصحة في محافظة طرطوس فعالية صحية توعوية في اليوم العالمي للسكري، رافقتها فقرة تمثيلية تفاعلية توعوية وتعريفية بالمرض على مدرج المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

وقدم رئيس دائرة الأمراض السارية بمديرية صحة طرطوس الدكتور معتز غنوم شرحاً تفصيلياً عن الخدمات التي تقدمها المديرية عبر مراكزها المتخصصة لمرضى السكري، من توفير الدواء ووضع الخطط العلاجية ومتابعة الوضع الصحي للمريض، والقيام بحملات توعوية، مشيراً إلى أن عدد مرضى السكري المسجلين بالمحافظة 12908 مريض داعياً إلى تكثيف الجهود للحد منه.

بدورها رئيسة العيادة السكرية الدكتورة ريما إسماعيل بينت في كلمتها آلية عمل العيادة التي تعتمد على مرحلتي تشخيص وتقييم الحالة الصحية وتحديد الجرعة العلاجية المناسبة له، والتصنيف الصحي لكل مريض.

وقدمت الدكتورة جوهان نهرا لمحة عن مكتشف الأنسولين والتحديات التي تواجه المرض وضرورة تجاوزها، عبر الضبط المتوازن، وركزت الدكتورة ليال دغمة في مداخلتها على النظام الصحي المتوازن للمرضى والتقيد به بحسب كل حالة.

وقدمت الدكتورة سوسن نجمة تعريفاً بالمرض وأسبابه وأصنافه وكيفية الاستجابة والضرورة العلاجية، وطرق التشخيص لكل منها والاختلاطات المرضية التي يحدثها كالأمراض العصبية والعينية.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت مسؤولة التثقيف الصحي والرقابة الدوائية بمنطقة طرطوس الصحية الصيدلانية شذا خضر أن النشاط يهدف إلى توضيح الأعراض وكيفية التعامل معها والوقاية منها والحميات الواجب اتباعها.

فاطمة حسين

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