محلج العاصي يبدأ توريد بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج

حماة-سانا

ورد محلج العاصي بحماة اليوم أول دفعة من بالات القطن المحلوج الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة التي استلمها هذا الموسم إلى شركات الغزل والنسيج العامة.

وأوضح مدير المحلج المهندس ياسر حلبية لمراسل سانا أنه تم شحن كمية من القطن المحلوج إلى شركة حماة للخيوط القطنية، على أن يتم شحن كميات مماثلة إلى شركتي الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية خلال الشهر المقبل، مبيناً أنه سيتم قريباً شحن البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات الزيوت العامة.

ولفت إلى أن المحلج يواصل استلام محصول القطن من فلاحي المحافظات الشرقية، حيث بلغت الكميات المستلمة حتى تاريخه 5997 طناً، منها 5320 طناً من دير الزور و670 طناً من الرقة، إضافة إلى سبعة أطنان فقط تم استلامها من فلاحي المحافظة، مشيراً إلى أن المحلج حلج 1200 طن من الأقطان المحبوبة نتج عنها 638 طن بذور صناعية و412 طن قطن محلج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.

وكان محلج العاصي استلم خلال الموسم الماضي 3200 طن من الأقطان المحبوبة من فلاحي الرقة ودير الزور.

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