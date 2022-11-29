انتشار الزراعة المنزلية في اللاذقية… نوع من الاكتفاء الذاتي وسبيل لمواجهة غلاء الأسعار

اللاذقية-سانا

يشكل انتشار الزراعات المنزلية في حدائق البيوت ظاهرة لافتة لدى أهالي محافظة اللاذقية، وهذه الزراعات تؤمن لأصحابها نوعاً من الاكتفاء الذاتي، وتلبي احتياجات أسرهم من الخضراوات والفواكه الموسمية بأقل التكاليف وأفضل المواصفات.

ومن النباتات التي يقبل الناس على زراعتها في حدائق بيوتهم، الورقيات بمختلف أنواعها، من سبانخ وسلق وبقدونس ونعنع وجرجير وخس، والبقوليات كالفول والخضار الموسمية كالبندورة والفليفلة والخيار والباذنجان والكوسا والخيار والبطاطا، نظراً لفوائدها الصحية واستخدامها في تحضير مختلف أنواع الأطعمة.

المهندس الزراعي معروف خدام أوضح أنه خلال الأعوام العشرة الأخيرة توجهت العديد من العائلات للاستفادة من المساحات المحدودة الصغيرة والحدائق المنزلية وزراعتها بمختلف أنواع الخضراوات، لتأمين احتياجاتها الغذائية اليومية، منوها بنجاح هذه التجربة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ويؤكد خدام ضرورة ألا يهمل أصحاب الزراعة المنزلية إخصاب التربة وإضافة السماد البلدي العضوي وغير العضوي، بما يسهم في تحسين الإنتاجية ولا سيما أن الزراعات المتكررة بالمحاصيل نفسها تجهد التربة وتستنزف عناصرها المغذية.

ومن أحد الذين يزرعون الخضراوات في بيوتهم السيدة أم علي (38 عاماً) التي نوهت بنجاح تجربتها في الزراعة المنزلية، لأنها وجدت فيها مكملاً لمتطلبات المنزل وحلاً مثالياً للاستغناء عن الشراء، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الخضار، مع ضمان تقديم غذاء صحي منوع لأبنائها خال من الهرمونات والمواد الكيميائية.

ولكن هناك من استهوته الزراعة المنزلية لأسباب أخرى، مثل السيدة ميادة (أم بشار)، التي وجدت أن التعامل مع الشتول الصغيرة ومراقبة نموها يوميا يجدد طاقتها ونشاطها ويجعلها تشعر بمتعة كبيرة أثناء العناية بالمزروعات، من سقاية وتسميد وتعشيب، لكونها لا تتطلب تخصصاً أو معرفة عميقة.

ويتحدث أبو فراس (78 عاماً) عن ارتباطه الوثيق بالأرض، لذلك عمد إلى تحويل الحديقة الخلفية لمنزله إلى مزرعة مصغرة تحتوي على مختلف أنواع الخضراوات والفواكه، ويحث أبناءه وأحفاده على مشاركته في زراعتها والاعتناء بها، أملاً منه بأن يغرس بداخلهم حب الأرض التي يجب استثمارها في ظل غلاء المعيشة، لما لهذه الزراعات من أثر في استمرار دوران عجلة الإنتاج الزراعي.

رشا رسلان

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