الأرجنتين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة

بوينس ايرس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم وفاة أول مريض مصاب بجدري القردة.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها في بيان: “إن أول حالة وفاة بالمرض سجلت لرجل يبلغ من العمر 44 عاماً، وكان يعاني أيضاً من مرض نقص المناعة المكتسبة”الايدز”ويرقد في وحدة العناية المركزة منذ الـ 9 من تشرين الأول الماضي”.

وأشار البيان إلى أنه وحتى الـ 22 من تشرين الثاني الجاري تم تأكيد 895 حالة إصابة بجدري القردة في الأرجنتين.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 81000 حالة مؤكدة بجدري القردة، بما في ذلك 55 حالة وفاة في 110 دول منذ بداية العام الحالي .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency