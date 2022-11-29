الجيش الصيني يبعد طراداً أميركيا قرب جزر سبراتلي

بكين-سانا

أعلن الجيش الصيني اليوم أنه أبعد طراداً أمريكياً مسلحاً بصواريخ موجهة دخل بشكل غير قانوني المياه قرب جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني تيان جونلي قوله على موقع التواصل الاجتماعي وي تشات: إن “تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين”.

ولفت المتحدث إلى أن دخول السفينة الأمريكية للمنطقة يظهر أن الولايات المتحدة “صانع مخاطر أمنية” في بحر الصين الجنوبي، مؤكداً أن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.

وتؤكد وزارة الدفاع الصينية في العديد من المناسبات معارضة بكين الشديدة لإرسال الولايات المتحدة المتكرر لسفن حربية، وطائرات عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي.

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