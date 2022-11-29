القمر الصناعي الروسي (كوسموس 2564) يصل إلى مداره المحدد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القمر الصناعي (كوسموس 2564) الذي أطلق بواسطة صاروخ النقل“سويوز 2.1 بي” أمس من مطار بليسيتسك الفضائي، وضع في مداره المحدد.

وقال بيان للوزارة نقله موقع روسيا اليوم: إن “القمر الصناعي وضع في مداره المحدد بواسطة وحدة التعجيل “فريغات” في الوقت المقرر، وأصبح تحت إدارة المراكز الأرضية للقوات الفضائية”، موضحاً أن الاتصال معه بات جيداً، وجميع أجهزته تعمل بصورة طبيعية.

وأشار البيان إلى أن ضباط المركز الرئيسي للاستخبارات الفضائية التابع للقوات الجو فضائية الروسية، أدرجوا معلومات عن القمر الصناعي (كوسموس 2564) في الفهرس الرئيسي للأجسام الفضائية لنظام مراقبة الفضاء الروسي بعد وضعه في المدار.

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