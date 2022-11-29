غوتيريش يدعو إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأسلحة البيولوجية ليست نتاج خيال علمي بل هي خطر واضح وقائم، مشدداً على أن تعزيز الاتفاقية الخاصة بهذه الأسلحة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ونقلت سبوتنيك عن غوتيريش قوله في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في جنيف: إن هناك عدة إجراءات يجب القيام بها في هذا الإطار أولها هو “تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية”، مضيفاً: “دعونا نتأكد من أن العلم والتكنولوجيا يستخدمان لمنفعة البشرية وليس لتدميرها، وأن السلام يظل في صميم أهداف التنمية والتعاون العلمي”.

وتابع غوتيريش: إنه “يجب تحديث التفكير بشأن التحقق والامتثال بما يتناسب مع تهديدات اليوم”، مشيراً إلى أن العالم “تغير بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية وبالتالي يجب أن تتغير الاتفاقية”.

وأضاف: إنه يجب أيضاً “منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاجها لتنفيذ هذا العمل المهم”، موضحاً أن العالم يدعم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي، ويجب أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية مع زيادة كبيرة في ميزانية الاتفاقية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه “حان الوقت الآن لإغلاق كل الطرق لتطوير واستخدام هذه الأسلحة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency