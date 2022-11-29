صحيفة بريطانية: أوروبا ليست مستعدة للتخلي عن الغاز الروسي

لندن-سانا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن زيادة الدول الأوروبية لوارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 42 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وحسب الصحيفة بلغ حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا للدول الأوروبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 17.8 مليار متر مكعب بما يمثل 16 بالمئة من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحراً في الدول الأوروبية خلال الفترة المذكورة، فيما كان المشترون الرئيسيون هم بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن أوروبا تلقت 62.1 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب الغاز منذ بداية هذا العام، معتبرة أن هذه البيانات تؤكد أن “أوروبا ليست مستعدة للتخلي تماماً عن الغاز الروسي رغم كل المحاولات السياسية للقيام بذلك”.

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