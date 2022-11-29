إصابة فتى فلسطيني جراء دهسه من قبل مستوطن في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء دهسه من قبل مستوطن اسرائيلي في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين شمال رام الله بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنا دهس الفتى مصطفى جابر 14 عاماً ما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم فلسطينيا في مدينة الخليل بالضفة الغربية .

وفي سياق ذي صلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز عطارة العسكري شمال المدينة اعتقلت فلسطينيين اثنين واحتجزت مركبتهما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 21 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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