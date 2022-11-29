منتخب البرتغال يتأهل إلى دور الـ 16 للمونديال

الدوحة-سانا

تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الأوروغواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم لمونديال قطر 2022.

وسجل هدفي منتخب البرتغال اللاعب برونو فيرنانديش في الدقائق 54 و 93 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ضمن منتخب البرتغال تأهله لدور ثمن النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول في حين تجمد رصيد منتخب الأوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير وبات يتعين عليها الفوز على غانا وانتظار نتيجة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

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