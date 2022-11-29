خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية ، وارتكبت 30 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضح مصدر في غرفة العمليات اليمنية لوكالة سبأ أن خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرة تجسسية في أجواء مقبنة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً خمسة خروقات بقصف مدفعي و19 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق .

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