تبون يؤكد موقف الجزائر الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه

الجزائر-سانا

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون قوله في رسالة عشية الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن إحياء هذا اليوم هو تأكيد صريح لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفرصة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاهه.

وأوضح أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو أن تتم ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وحازمة من الأسرة الدولية وبخاصة من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما بالمناهضة الفعلية والقوية لمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فرص لتحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريراً من التمييز وازدواجية المعايير.

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