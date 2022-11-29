مسرحية ديستوبيا لمأمون الخطيب على مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

نحن نحب الحياة ليس لأننا تعودنا على العيش ، ولكن لأننا تعودنا على الحب، بهذه المقولة اختصر المخرج مأمون الخطيب مقولة مسرحية ديستوبيا التي بدأت عروضها على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

المسرحية المقتبسة عن مسرحية الكاتب عباس الحايك تغوص في عوالم الفساد الأخلاقي، وقتل الطموح، والخوف من المستقبل، وانعدام أدنى مقومات الحياة الطبيعية لتصبح المزبلة مدينة فاضلة، وملجأ من قذارة العالم المحيط.

وقال المخرج الخطيب لـ سانا: إن المسرحية اقتباس حر عن النص الأصلي الذي حمل عنوان المزبلة الفاضلة، مشيراً إلى أنه تم تحويل النص ليناسب الوضع السوري لتحمل اسم ديستوبيا وهي بمعنى المدينة الفاسدة وهي مدينة متخيلة بشخصياتها.

وتتكلم المسرحية حسب الخطيب عن السوريين البسطاء وحياتهم وكيف تحول وضعهم قبل وبعد الحرب الإرهابية وتأثيراتها عليهم مبيناً أن النص مشابه للحالة السورية والارتجالات التي تم العمل عليها مع الممثلين والأحداث إضافة إلى أنه تم نقل لغة النص من الفصحى إلى العامية بما يقرب الشخصيات وهدفها.

وجمع العمل بين فنانين مخضرمين وشباب خريجين جدد من معهد الفنون المسرحية بهدف دعم الخريجين الجدد.

والعمل من بطولة كل من رنا جمول وغسان الديس، إبراهيم عيسى، رامي خلو، إبراهيم عدبة.

ميس العاني

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