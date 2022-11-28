الحلاق: الدراما السورية عبر تاريخها مبدعة وقادرون على النهوض بها من جديد

دمشق-سانا

تركز اجتماع وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق مع عدد من كتاب السيناريو حول عدد من القضايا الخاصة بصناعة الدراما والنصوص الدرامية والعقبات التي تواجه عملهم، ومحاولة إيجاد حلول لها .

وأكد الحلاق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بدعوة من لجنة صناعة السينما والتلفزيون أن وزارة الإعلام تبذل جهودا لدعم صناعة الدراما عموما، وأن أساس هذه الصناعة يتبلور في صناعة السيناريو، مشيرا الى وجود العديد من الكتاب المبدعين بأفكارهم وأعمالهم، وأن حالة الإبداع تحتاج لوجود مبادرة جماعية.

ولفت الحلاق إلى وجود تعاون بين وزارة الاعلام ولجنة صناعة السينما ونقابة الفنانين ووزارة الثقافة الذي أثمر عن بداية مخرجاته وهي تأسيس صيغة اسمها “اللجنة الوطنية للدراما”، موضحا أن هذه اللجنة ليست قيّمة على صناعة الدراما أو بديلاً عن نقابة الفنانين أو لجنة صناعة السينما، لكن لها علاقة تشاركية فيما يطرح بموضوع الدراما.

وأكد وزير الإعلام أن الدراما السورية عبر تاريخها هي دراما مبدعة، تعرضت في سنوات الحرب لظروف صعبة كهجرة الكثير من مبدعيها، وهناك تفاؤل كبير بعودة هذه العناصر لسورية، مؤكدا أن بلدنا قادر على النهوض من جديد بصناعة الدراما.

وفي السياق قدم المشاركون بالاجتماع مقترحات تتمحور حول ضرورة وجود جهة رسمية تتبنى كتّاب النصوص الدرامية وحماية حقوقهم، داعين في الوقت ذاته لتأسيس تجمع أو رابطة لكتّاب السيناريو وتقديم ورقة عمل لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه عملهم.

حضر الاجتماع معاون وزير الإعلام أحمد ضوا ونقيب الفنانين محسن غازي ورئيس لجنة صناعة السينما علي عنيز ومدير المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني مهيب بلول وعضو لجنة صناعة السينما الكاتبة ديانا جبور .

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