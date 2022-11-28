الأديب جورج سباط يوقع رواية ” عام 450 للميلاد ” في دار الكتب الوطنية في حلب

حلب-سانا

وقع الأديب جورج سباط روايته ” عام 450 للميلاد ” مساء اليوم خلال حفل نظمته مديرية الثقافة في حلب ضمن معرض للكتاب في قاعة المطالعة في دار الكتب الوطنية في حلب.

ولفت الأديب سباط في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الرواية تقع في 220 صفحة من القطع المتوسط، وتتألف من 11 فصلاً بعناوين مختلفة استغرقت سنتين ونصف السنة لتوثيق أحداثها لتخرج للقارئ بشكلها النهائي.

وعن الرواية قال: إن الرواية ترصد الحياة الاجتماعية لمجموعة من أبناء سورية في قرية قريبة من نهر العاصي في القرن الخامس بعد الميلاد، وتتضمن محوراً أسطورياً فنتازياً للأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الرواية بالمجمل تصور أحداثاً قديمة ولكن تمتد آثارها لتحاكي الواقع الذي نعيشه بمختلف أزماته لتحمل بين طياتها دعوة للرجوع إلى القيم المطلقة للأجداد بعد أن شوهتها الأزمات.

وأكد جابر الساجور مدير الثقافة في حلب أهمية حفلات توقيع الكتب، إذ تسهم في تشجيع الكتاب على طباعة المزيد من نتاجاتهم الأدبية واستمرار النتاج الفكري والأدبي.

وأضاف الساجور: إن الحفل أقيم ضمن معرض للكتب، ويعد الأول من نوعه وجاء نتيجة تعاون ما بين وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب ودور النشر الخاصة، مشيراً إلى أن الحفلات ستقام طيلة أيام المعرض لنخبة من أدباء حلب، وأن التشاركية تعكس الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الحكومية الرسمية، والمجتمع الأهلي المحلي لدعم الحركة الإبداعية والثقافية في حلب.

أسماء خيرو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency