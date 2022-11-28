العرض المسرحي هذيان على مسرح ثقافي درعا

درعا-سانا

قدمت فرقة حاتم علي للفنون المسرحية مساء اليوم العرض المسرحي هذيان للكاتب خليل الرز والمخرج فراس المقبل وذلك ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية في محافظة درعا.

وتدور أحداث العرض الذي قدم على خشبة المركز الثقافي في مدينة درعا في بيت الكاتب الذي يستحضر الشخصيات التي يكتبها في مسرحياته ورواياته محاولاً من خلال كتاباته السيطرة على تلك الشخصيات، ولكن تفلت منه إحدى الشخصيات ويفقد سيطرته وسلطته عليها حتى تقتله.

وقال المقبل: إن العمل “يطرح قضايا المثقفين أو الفنانين التي قد تسيطر عليهم عن شخصيات أعمالهم، لافتاً إلى أن احتفالية أيام الثقافة السورية فرصة للأعمال المسرحية الهادفة لأن تجد طريقها للجمهور.

يشار إلى أن فرقة الراحل حاتم علي تأسست عام 2017 وقدمت عروضاً متنوعة للكبار والصغار.

لما المسالمة

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