الجيش يفوز على الحرية في الجولة الأولى لدوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الجيش على الحرية بنتيجة 72-58 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب، في أولى جولات دوري كرة السلة للرجال.

وانتهى الربع الأول لصالح الجيش بواقع 23-13 نقطة، فيما تعادل الفريقان بالربع الثاني بواقع 17-17 نقطة، وتقدم الجيش في الربع الثالث بواقع 17-14 نقطة، وجاء الرابع بواقع 15-15 نقطة.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول، ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، وتتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام من أصل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.

سامر خزمة

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