وفد طلابي عربي يصل سورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
محافظ دمشق يلتقي سفير مملكة البحرين
2022-11-28
محافظ السويداء وسفير فنزويلا يناقشان سبل التعاون في المشاريع الاستثمارية
2022-11-27
بحث آليات العمل المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي
2022-11-27
المقداد يبحث مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سبل تعزيز التعاون
2022-11-27
برونزية لسورية ببطولة آسيا للجودو
2022-11-27
مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي
2022-11-27
المقداد يقدم التعازي إلى بيلاروس بوفاة وزير خارجيتها فلاديمير ماكي
2022-11-27
محليات
إطلاق مبادرة “مشروع لكل طالب” في جامعة البعث بحمص
2022-11-28
المؤتمر الوطني الـ 26 للجودة يبحث دور وإدارة الجودة في القطاعات الصناعية والتعليمية والمصرفية
2022-11-28
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق
2022-11-28
محاور تخصصية نحو منشآت أكثر استدامة في المؤتمر الدولي الثاني في هندسة البناء
2022-11-28
التغطية الإعلامية للتحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية.. ورشة عمل للمكاتب الصحفية
2022-11-28
استفادة أكثر من ألفي طفل في 11 قرية بالسويداء من حملة (نسجنا دفء أطفالنا بأنامل نسائنا)
2022-11-28
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: المقاومة والانتفاضة الشعبية ستغير جميع المعادلات
2022-11-28
رياضة
منتخبا صربيا والكاميرون يتعادلان في الجولة الثانية للدور الأول بالمونديال
2022-11-28
ألمانيا وإسبانيا تتعادلان في كأس العالم
2022-11-27
ذهبية وبرونزية لسورية في بطولة آسيا للجودو
2022-11-27
لاعبات كرة اليد الإيرانيات يتأهلن إلى بطولة العالم
2022-11-27
رقم تاريخي لحارس المنتخب الألماني نوير في كأس العالم 2022
2022-11-27
منتخب كرواتيا يفوز على كندا في الجولة الثانية للدور الأول للمونديال
2022-11-27
ييراميدز يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بكرة القدم
2022-11-27
اقتصاد
إجازة استثمار لمشروع في قطاع الصناعات الغذائية بريف دمشق
2022-11-28
الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية
2022-11-28
بوتين: روسيا ستعيد توجيه صادراتها ووارداتها إلى أسواق جديدة
2022-11-28
هبوط النفط مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
2022-11-28
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
2022-11-28
ضبط مواد غذائية وغير غذائية دون ذكر مواصفات بدمشق
2022-11-28
غداً انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الـ 26 للجودة
2022-11-27
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الوفد الشبابي الطلابي العربي: فخورون بصمود سورية في مواجهة الحرب الإرهابية وبمواقفها الوطنية
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أكثر من 6 آلاف جريح يحصلون على بطاقة جريح الوطن
اتفاقية تعاون بين الشؤون الاجتماعية وطلائع البعث لتمكين الأطفال وتعزيز مواهبهم
الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتين بريف الحسكة
الخارجية الإيرانية: قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق في إيران مسيس ولن نتعاون معه
الصحة تعلن نتائج المفاضلة العامة 2023 لطالبي الإقامة لاختصاص طب بشري
محافظ السويداء وسفير فنزويلا يناقشان سبل التعاون في المشاريع الاستثمارية
بعد تأهيلهم على استخدام الأطراف الصناعية… تكريم 15 طالباً من مصابي الحرب
بحث آليات العمل المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي
وفد طلابي عربي يصل سورية
2022-11-28
وفد طلابي عربي يصل سورية
2022-11-28
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