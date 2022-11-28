قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين أثناء مرورهم على حواجز لها، قرب قريتي الفندق شرق مدينة قلقيلية ودير شرف غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية من بلدة نعلين غرب رام الله، في مدينة بئر السبع بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أثناء زيارة شقيقها الذي تعتقله سلطات الاحتلال منذ عام ونصف العام.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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