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مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح في أصفهان

2022-11-28

طهران-سانا

قتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني اليوم جراء هجوم مسلح في مدينة أصفهان وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن نائب المحافظ محمد رضا جان نثاري قوله: إن “العنصر تعرض لعدة طلقات نارية، وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ولكن استشهد متأثراً بجراحه”، مشيراً إلى أن التحقيق جار لتحديد منفذي الهجوم.

من جهة ثانية أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري اعتقال متزعم الخلية الرئيسية لقناة (إيران إنترناشيونال) الإرهابية في خوي بمحافظة أذربيجان الغربية.

وقالت العلاقات العامة في بيان اليوم: “عقب أعمال الشغب التي حدثت في مناطق من مدينة خوي جرى اعتقال المتزعم الرئيسي للقناة، والذي أصدر العديد من الدعوات في مواقع التواصل وحرض على الأعمال المزعزعة للأمن والاستقرار في المدينة”.

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