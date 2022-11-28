خارجية روسيا تستدعي سفير النرويج احتجاجاً على توقيف مواطنين روس

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير النرويجي لدى موسكو روبرت كفيل اليوم، احتجاجاً على توقيف مواطنين روس بمزاعم استخدام طائرات مسيرة بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “على خلفية الاعتقالات والمحاكمات التي جرت مؤخراً لمواطنين روس، بتهمة استخدام غير قانوني لطائرات دون طيار تم استدعاء سفير مملكة النرويج إلى مقر الوزارة، وإبلاغه بأن مثل هذه الممارسة غير مقبولة، وأن الأحكام الصادرة ضد مواطني روسيا لها دوافع سياسية ولا علاقة لها بمبادئ القضاء العادل وغير المنحاز”.

وأشار البيان إلى أن موسكو دعت أوسلو إلى التخلي عن الأعمال المعادية للروس، واضطهادهم على أساس الجنسية.

واعتقلت الشرطة النرويجية في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأيام القليلة الماضية سبعة مواطنين روس، بتهمة التصوير باستخدام طائرات دون طيار، حيث تم احتجازهم وإحالتهم للقضاء.

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