تنظيم 40 ضبطاً تموينياً بطرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس أمس 40 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات اقتصادية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بشار شدود في تصريح لمراسلة سانا أن عناصر مديرية التجارة نظموا ضبوطاً تموينية، منها بحق معامل ومركز أعلاف في بانياس وصافيتا بمخالفة تحرير فواتير غير نظامية، وعدم تحرير فواتير بالمبيعات، وتقديم بيان تكلفة بالأعلاف من كسبة الصويا، ومزاولة المهنة دون ترخيص.

وأضاف شدود: “إن رقابة طرطوس ضبطت أيضاً معاصر زيتون في بانياس والشيخ بدر بمخالفة سوء تأدية خدمة وتنفيذها بالشكل غير المطلوب”، لافتاً إلى أنه تم تنظيم ضبوط منها بحق مخبز تمويني في منطقة طرطوس بمخالفة إنتاج خبز سيىء الصنع، ومعتمدي خبز في صافيتا ومنطقة طرطوس بمخالفة البيع بسعر زائد والمتاجرة بالخبز خارج البطاقة, وبلغت قيمة التغريمات 791250 ليرة سورية.

وأشار شدود إلى أن حماية المستهلك في طرطوس أغلقت محمصة بمخالفة غش وخداع وتضليل المستهلك، ومحلاً بمخالفة عدم حيازة فواتير.

هيبه سليمان

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