بيع 4 آلاف غرسة حراجية منذ بدء الموسم الحالي

حمص-سانا

باعت دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص نحو 4 آلاف غرسة حراجية من مختلف الأنواع منذ بدء الموسم الزراعي.

وأوضح رئيس الدائرة المهندس عامر شعبان في تصريح لمراسل سانا أنه بإمكان المواطن الحصول على 1000 غرسة حراجية بموجب البطاقة الشخصية من مختلف الغراس، علما أن الغراس الجاهزة للبيع تبلغ أكثر من 529 ألف غرسة، ومنها صنوبر ثمري وكازولينا وسرو وجميع الغراس من إنتاج مشاتل المديرية الأربعة “العريضة والبريج وتير معلة وتل ورد”.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن خطة التحريج لعام 2022 – 2023 هي 112 هكتاراً وسيتم التركيز على ترقيع المساحات الحراجية التي تضررت من الحرائق.

يذكر أنه تم خلال العام الماضي تحريج 170 هكتاراً من المساحات الحراجية، وشملت زراعة مساحات جديدة وترقيع مساحات متضررة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency