اتفاقية تعاون بين الشؤون الاجتماعية وطلائع البعث لتمكين الأطفال وتعزيز مواهبهم

دمشق-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة طلائع البعث اليوم مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع وأنشطة متنوعة، بهدف تمكين الأطفال بين عمر 6 و12 عاماً، وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم والعمل على بناء قدراتهم، وتعزيز مواهبهم وإطلاق جوانب الإبداع ورعايتها، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وقع المذكرة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي.

وتتضمن المذكرة المشاركة ببرامج التعاون ذات الصلة بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية؛ لدعم الأنشطة المشتركة والمساهمة بمواجهة أشكال عمل الأطفال، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لهم، ودعم إعادة تأهيل الأحداث الصغار ودمجهم في المجتمع.

الوزير سيف الدين أشار في تصريح للصحفيين إلى أهمية المذكرة كونها تركز على الاعتناء بالأطفال الأحداث، ودمجهم بالمجتمع وهو ما تركز عليه الوزارة من خلال عملها على جوانب عدة، منها رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الأحداث الجانحين ومكافحة عمالة الأطفال في سن مبكر، مشيراً إلى أنه من الضروري بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية التركيز على جوانب الطفولة ورعايتها للمساهمة في إعادة بناء جيل جديد يسهم في إعادة الإعمار.

بدوره رئيس المنظمة الدكتور عزت عربي كاتبي أوضح أنه سيتم تقديم مجموعة من الخدمات بموجب المذكرة، منها الدعم النفسي والوسائل الترفيهية وتطوير الذات وغرس القيم والمفاهيم الوطنية والتربوية والاجتماعية ومحو بعض الأفكار السلبية، وخاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب، لافتاً إلى أنه سيتم القيام بعدد من المعسكرات المفتوحة والأنشطة، منها مجلة الطليعي والمنصة الإلكترونية واكتشاف المواهب ووضعها على الاتجاه الصحيح وتهيئة المجال للتنافس بين الأطفال.

مهند سليمان

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