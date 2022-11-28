الصين تطلق سفينة الفضاء (شنتشو 15) يوم غد

بكين-سانا

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم أن الصين ستطلق سفينة الفضاء المأهولة (شنتشو 15) يوم غد من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن جي تشي مينغ مساعد مدير الوكالة قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن السفينة ستحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء، وهم (في جيون لونغ ودنغ تشينغ مينغ وتشانغ لو) لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية، وسيبقون في المدار لمدة حوالي 6 أشهر، حيث سيتم إطلاق السفينة على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش 2 إف).

وأشار جي إلى أن السفينة ستلتحم بطريقة سريعة وآلية بالمنفذ الأمامي للوحدة الأساسية لمحطة الفضاء تيانخه بعد دخولها المدار، لافتاً إلى أن مجموعة المحطة الفضائية في حالة مستقرة الآن، حيث تعمل جميع المعدات بشكل جيد، وهي مستعدة للالتقاء والالتحام مع (شنتشو 15)، والقيام باستبدال أفراد الطاقم.

وأثناء إقامتهم في المدار سيقوم رواد فضاء المهمة (شنتشو 15) باستقبال سفينة الشحن الفضائي (تيانتشو 6)، وسفينة الفضاء المأهولة (شنتشو 16)، كما سيقومون بتسليم العمل لأفراد طاقم السفينة (شنتشو 16)، ومن ثم يعودون إلى الأرض في أيار العام القادم وفقاً للخطة الموضوعة.

ويخطط أفراد طاقم (شنتشو 14) لإتمام مهمة تسليم العمل في المدار في غضون أسبوع، والعودة إلى موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين.

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