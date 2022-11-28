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ألمانيا وإسبانيا تتعادلان في كأس العالم

2022-11-27

الدوحة-سانا

تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل هدف إسبانيا المهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة الـ 62 من زمن المباراة، فيما سجل هدف التعادل لألمانيا المهاجم نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الـ 83 من زمن المباراة.

وبهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تذيل المنتخب الألماني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط.

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