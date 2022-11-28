رقم تاريخي لحارس المنتخب الألماني نوير في كأس العالم 2022

الدوحة-سانا

حقق حارس المنتخب الألماني مانويل نوير رقما تاريخيا في كأس العالم 2022 بعد مشاركته في مواجهة المنتخب الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وكشفت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أن نوير وصل للمباراة رقم 18 في كأس العالم، معادلا الرقم المسجل باسم البرازيلي كلاوديو تافاريل والألماني سيب ماير كأكثر الحراس مشاركة في منافسات المونديال العالمي.

وينتظر نوير أن يحطم الرقم القياسي كأكثر حارس مرمى يظهر في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة في حالة مشاركته بصورة أساسية أمام المنتخب الكوستاريكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشارك نوير 36 عاما في مونديال 2010 و2014 و2018، وحالياً 2022، وساهم بتحقيق المانشافت للقب في كأس العالم 2014 بالبرازيل على حساب منتخب الأرجنتين.