نفحات وطنية وغزلية في قصائد ملتقى منارات في ثقافي حمص

حمص-سانا

على محبة الوطن تلاقى شعراء ملتقى منارات الثقافي في أمسية شعرية استضافها المركز الثقافي بحمص، احتفاء بأعياد تشرين المجيدة.

وقال مؤسس ملتقى منارات الثقافي الشاعر حسن داوود في تصريح لمراسلة سانا أن الأمسية وهي الواحدة والتسعون لمنارات، التي وصل عدد أعضائها إلى أربعة آلاف من الأدباء والشعراء من مختلف دول العالم، تهدف لتجسيد حب الوطن بأسمى معانيه، لافتاً إلى أن منارات تحضر حالياً للمشاركة في مهرجانات عربية في مصر وتونس.

شارك في الملتقى الشعراء يونس الشيخ وسمير صقر ومالك الحاج أحمد وسمية جمعة وبدر الدين قراجة وماجد المحمد وعلي شاهين وحسن داوود.

حنان سويد

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