طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها قليلاً لتصبح حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، أما ليلا فيكون بارداً، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض مناطق القلمون والمنطقة الوسطى.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الساحلية والوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة…